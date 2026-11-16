从2027年起，特殊学校的教师将自行为学生选择教科书

从2027年起，乌克兰将调整特殊学校教材的选定程序。此类学校的教师将首次能够自主投票选出最符合学生需求的教材。

这一新举措旨在赋予教师在教材选择方面更大的话语权，并充分考虑特殊学校教育过程的特殊性。

新体系将首先在10年级的教科书上进行试点。

此前，面向有特殊教育需求（OOP）儿童的教科书由乌克兰教育发展研究所（UIRI）下设的委员会选定，并由教育部（MОН）委员会批准。 如今，特殊学校将通过教师的评分投票，自主确定教学内容。

2027年的遴选将涉及哪些对象？

2027年2月至4月，将针对特殊教育机构10年级开展教材遴选工作。对于按照六年制课程接受基础中等教育的学生而言，该年级是基础学校的毕业年级，也是基础教育阶段的最后一年。

目前，针对有智力障碍和完全失明的学生，相关教科书的编写工作正在进行中。

对于视力受限但无智力障碍、且将于2027-2028学年就读10年级的学生，相关教科书已于今年编制完成。

由于这些学生在特殊教育机构接受基础中等教育的学制延长了一年，因此在10年级时，他们可以使用针对9年级改编的教科书。

若学校未订购这些教材，可向教育内容现代化研究所的储备基金申请领取。

竞选选拔将如何进行？

评选将在已通过专家评审和试用、并获得教育部批准的教科书和辅导材料中进行。 在遴选过程中，教育工作者将审阅提交的出版物，并选出最能满足学生教育需求的教材。

由此确定具体哪些教科书将使用国家预算资金印刷，以及印刷数量。

遴选流程：

审阅材料（教科书和辅导书的电子版将在官方资源上公开发布。教师可参与公开推介会和专业讨论）；

制定排名（教师将根据优先级标准对出版物进行评分）；

教师委员会决议（形成的排名将由教育机构的教师委员会批准，会议纪要将由参与投票的教师签署）；

系统登记（负责人将排名结果及所需印数录入AIKOM电子系统，并通过电子签名确认选择）。

全国总印数将根据AICOM系统中社区、地区及乌克兰教育研究与创新局（UIRO）竞赛委员会层面的数据汇总结果确定。最终将印刷在全乌克兰综合排名中获得最多第一名的出版物。

需求计算与技术细节

各教育机构将自行计算所需印数：该印数应覆盖未来5年内预计学生总数的100%以及实际教师人数。

为确保供应稳定，教科书的印刷量将按实际学生人数的160%计算。若学生人数增加，教育机构可从储备基金中追加订购所需教材。

学校只需在AICOM系统中拥有账户并具备电子签名，即可参与教材遴选。尚未接入该系统的学校，可向当地教育管理部门获取注册信息。

乌克兰教育与科学部通报了这一消息。

布滕科宣布将延续新乌克兰学校（NUSH）改革，并进行必要的调整。

乌克兰家庭已开始收到国家“学生礼包”计划的首笔款项。在该计划实施的第一阶段，国家向近6.1万个家庭拨付了超过3.08亿格里夫纳。

关注我们在