视频：成功从临时被占领土撤离了16名乌克兰人

11月16日，共有16人从乌克兰临时被占领土撤离。其中大多数是老年人。被撤离者中年龄最大的一位已满86岁。

“16名曾身处临时被占领土的公民已返回乌克兰控制区。其中大多数是老年人，由于患有重病且行动不便，他们在撤离过程中需要他人协助，”卢比涅茨表示。

他强调，此次行动是针对临时被占领土的撤离行动，而非人道主义任务。“人权专员办公室正与红十字国际委员会共同组织此类转移行动。 我衷心感谢红十字国际委员会的合作、支持以及参与营救因年龄和健康状况而特别脆弱的乌克兰公民，”人权专员说道。

他指出，此次被疏散的人员中包括中风后遗症患者、癌症和心血管疾病患者、糖尿病患者以及运动功能障碍者。 其中有些人无法自主行动，需要持续护理、氧气支持以及定期服药。

“年龄最大的被疏散妇女已86岁，她出生于1940年1月6日。此外，被接回的人员中还有1942年出生的男性，他们如今都已84岁，”卢比涅茨指出。

他还特别讲述了一对被疏散夫妇的故事，他们多年来一直生活在被占领区，一直等待着回家的机会。“丈夫曾患中风，属于三类残疾，患有不稳定型心绞痛和语言障碍。 妻子为二级残疾，患有第三期脑硬化及乳腺癌。最近，她的心血管系统状况也恶化了。 在此期间，他们一直未能见到已迁往临时被占领土的子女。 这对夫妇表示，由于被占领，他们无法获得应有的医疗救助，也无法购买必要的药物。“药品价格高达数千卢布，其中部分药物甚至已过期，”人权专员说道。

据他介绍，尽管面临俄罗斯的持续施压、强制办理护照以及试图向当地居民强加俄罗斯身份认同， 他们仍努力保持自己的乌克兰身份，并讲述了俄罗斯人对当地居民持续进行的所谓“教育”、对儿童的“再教育”，以及俄罗斯军人强行入住乌克兰人家的事件。 “现在他们身处乌克兰控制的领土上，”卢比涅茨总结道。

他强调，每次这样的撤离，对乌克兰人来说都是摆脱占领、获得必要医疗救助并终于能与亲人团聚的机会。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在Facebook上发布了这一消息。

需要指出的是，过去一年间，已有超过5.5万人从克拉马托尔斯克地区撤离。

经过五个月的救援行动，军方终于将马洛伊·托克马奇卡的最后一名居民疏散出来。

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