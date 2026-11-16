16 listopada z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy ewakuowano 16 osób. Większość z nich to osoby w podeszłym wieku. Najstarszy z ewakuowanych skończył 86 lat.

„Na terytorium kontrolowane przez Ukrainę powróciło 16 obywateli, którzy przebywali na tymczasowo okupowanych terytoriach. Większość z nich to osoby w podeszłym wieku, które z powodu ciężkich chorób i ograniczonej sprawności ruchowej potrzebowały pomocy osób trzecich podczas ewakuacji” – powiedział Lubinec.

Podkreślił, że mowa jest właśnie o ewakuacji z tymczasowo okupowanych terytoriów, a nie o misji humanitarnej. „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich organizuje takie przemieszczenia wspólnie z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża. Jestem szczerze wdzięczny MKCK za współpracę, wsparcie i udział w ratowaniu obywateli Ukrainy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia są szczególnie narażeni” – powiedział pełnomocnik ds. praw człowieka.

Zaznaczył, że wśród ewakuowanych tym razem znajdują się osoby z następstwami udarów mózgu, chorobami onkologicznymi i sercowo-naczyniowymi, cukrzycą oraz zaburzeniami funkcji ruchowych. Niektórzy nie są w stanie samodzielnie się poruszać, wymagają stałej opieki, tlenoterapii oraz regularnego przyjmowania leków.

„Najstarsza ewakuowana kobieta ma 86 lat. Urodziła się 6 stycznia 1940 roku. Wśród osób, które powróciły, są również mężczyźni urodzeni w 1942 roku, którzy mają obecnie po 84 lata” – zaznaczył Lubinec.

Osobno opowiedział historię ewakuowanej pary małżeńskiej, która przez lata żyła pod okupacją i czekała na możliwość powrotu do domu. „Mężczyzna przeszedł udar mózgu, ma niepełnosprawność III stopnia, niestabilną dławicę piersiową oraz zaburzenia mowy. Kobieta ma niepełnosprawność II stopnia, sklerozę mózgową III stopnia oraz nowotwór piersi. Ostatnio pogorszył się również stan jej układu sercowo-naczyniowego. Przez cały ten czas nie widzieli swoich dzieci, które wyjechały na tymczasowo okupowane terytorium. Małżeństwo opowiadało, że z powodu okupacji nie mogło uzyskać odpowiedniej opieki medycznej ani kupić niezbędnych leków. Leki kosztowały tysiące rubli, a część z nich była przeterminowana” – powiedział rzecznik praw obywatelskich.

Według niego, pomimo ciągłej presji ze strony Rosji, przymusowej paszportyzacji i prób narzucenia ludności rosyjskiej tożsamości, starali się zachować swoją ukraińskość, opowiadali o ciągłym tak zwanym „wychowywaniu” lokalnych mieszkańców przez Rosjan, reedukacji dzieci oraz przypadkach, gdy rosyjscy żołnierze zajmowali ukraińskie domy. „Teraz znajdują się na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę” – podsumował Lubinec.

Podkreślił, że każda taka ewakuacja to dla Ukraińców szansa na ucieczkę spod okupacji, uzyskanie niezbędnej pomocy medycznej i wreszcie bycie blisko swoich bliskich.

Informację tę opublikował na Facebooku pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Przypomnijmy, że w ciągu roku z gminy Kramatorsk ewakuowano ponad 55 tysięcy osób.

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