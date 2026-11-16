Видео: С временно оккупированных территорий удалось эвакуировать 16 украинцев

16 ноября с временно оккупированных территорий Украины эвакуировали 16 человек. Большинство из них — люди пожилого возраста. Самому старшему из эвакуированных исполнилось 86 лет.

«На подконтрольную Украине территорию вернулись 16 граждан, которые находились на временно оккупированных территориях. Большинство из них — люди пожилого возраста, которые из-за тяжелых заболеваний и ограниченной мобильности нуждались в посторонней помощи во время эвакуации», — рассказал Лубинец.

Он подчеркнул, что речь идет именно об эвакуации с ВОТ, а не о гуманитарной миссии. «Офис омбудсмена организует такие перемещения совместно с Международным комитетом Красного Креста. Искренне благодарен МККК за сотрудничество, поддержку и участие в спасении украинских граждан, которые из-за возраста и состояния здоровья особенно уязвимы», — сказал уполномоченный по правам человека.

Он отметил, что среди эвакуированных на этот раз — люди с последствиями инсультов, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, нарушениями двигательных функций. Некоторые из них не могут самостоятельно передвигаться, нуждаются в постоянном уходе, кислородной поддержке и регулярном приеме лекарств.

«Самой пожилой эвакуированной женщине — 86 лет. Она родилась 6 января 1940 года. Также среди возвращенных — мужчины 1942 года рождения, которым сейчас по 84 года», — отметил Лубинец.

Отдельно он рассказал историю эвакуированной супружеской пары, которая годами жила в условиях оккупации и ждала возможности вернуться домой. «Мужчина перенес инсульт, имеет инвалидность III группы, нестабильную стенокардию и нарушения речи. Женщина имеет инвалидность II группы, церебросклероз III стадии и онкологическое заболевание молочной железы. В последнее время у нее также ухудшилось состояние сердечно-сосудистой системы. Все это время они не видели своих детей, которые уехали на временно оккупированную территорию. Супруги рассказывали, что из-за оккупации не могли получать надлежащую медицинскую помощь и покупать необходимые препараты. Лекарства стоили тысячи рублей, а часть из них была просрочена», — сказал омбудсман.

По его словам, несмотря на постоянное давление со стороны России, принудительную паспортизацию и попытки навязать населению российскую идентичность, они пытались сохранить свою украинскость, рассказывали о постоянном так называемом «воспитании» местных жителей россиянами, перевоспитании детей и случаях, когда российские военные заселялись в украинские дома. «Теперь они находятся на подконтрольной Украине территории», — подытожил Лубинец.

Он подчеркнул, что каждая такая эвакуация — это возможность для украинцев покинуть оккупированную территорию, получить необходимую медицинскую помощь и наконец-то оказаться рядом с родными.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, что из Краматорской общины за год эвакуировали более 55 тысяч человек.

Военные эвакуировали последнюю жительницу Малой Токмачки после пяти месяцев спасательной операции.

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