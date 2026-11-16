Od 2027 roku nauczyciele szkół specjalnych będą samodzielnie wybierać podręczniki dla uczniów

Od 2027 roku w Ukrainie zmieni się sposób wyboru podręczników dla szkół specjalnych. Po raz pierwszy nauczyciele tych placówek będą mogli samodzielnie głosować na publikacje dydaktyczne, które najlepiej odpowiadają potrzebom ich uczniów.

Nowe podejście ma zapewnić nauczycielom większy wpływ na wybór materiałów dydaktycznych oraz uwzględnić specyfikę procesu edukacyjnego w szkołach specjalnych.

Nowy system zostanie przetestowany na podręcznikach dla klas 10.

Wcześniej podręczniki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) wybierała komisja przy Ukraińskim Instytucie Rozwoju Edukacji (UIR), a zatwierdzała je Kolegium Ministerstwa Edukacji i Nauki. Teraz natomiast szkoły specjalne będą samodzielnie określać treści nauczania w drodze głosowania rankingowego nauczycieli.

Kogo obejmie selekcja w 2027 roku?

W okresie od lutego do kwietnia 2027 roku odbędzie się konkursowy wybór literatury dydaktycznej dla klas 10. w specjalnych placówkach oświatowych. Dla uczniów, którzy zdobywają podstawowe wykształcenie średnie w ramach sześcioletnich programów nauczania, klasa ta jest klasą maturalną i ostatnim rokiem nauki w szkole podstawowej.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem podręczników odpowiednio dla uczniów z trudnościami intelektualnymi oraz z całkowitą utratą wzroku.

Dla uczniów z ograniczeniami wzroku, którzy nie mają trudności intelektualnych i w roku szkolnym 2027–2028 będą uczęszczać do klasy 10, podręczniki przygotowano już w tym roku.

Ponieważ czas trwania kształcenia w zakresie podstawowego wykształcenia średniego w placówkach specjalnych dla tych dzieci został wydłużony o jeden rok, w 10. klasie mogą oni korzystać z podręczników dostosowanych do 9. klasy.

Jeśli placówka nie zamówiła tych podręczników, może zwrócić się o ich otrzymanie do funduszu rezerwowego Instytutu Modernizacji Treści Edukacyjnych.

Jak będzie przebiegać konkurs?

Konkurs zostanie przeprowadzony wśród podręczników i przewodników, które przeszły ekspertyzę i testy oraz otrzymały zatwierdzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podczas selekcji nauczyciele zapoznają się z proponowanymi publikacjami i wybiorą te, które najlepiej odpowiadają potrzebom edukacyjnym ich uczniów.

W ten sposób zostanie ustalone, które podręczniki zostaną wydrukowane ze środków budżetu państwa oraz w jakim nakładzie.

Algorytm selekcji:

zapoznanie się z materiałami (elektroniczne wersje podręczników i przewodników zostaną udostępnione publicznie na oficjalnych stronach internetowych. Nauczyciele będą mogli uczestniczyć w publicznych prezentacjach i fachowych dyskusjach);

ustalenie rankingu (nauczyciele ocenią publikacje według skali priorytetów);

decyzja rady pedagogicznej (ustalony ranking zostanie zatwierdzony przez radę pedagogiczną placówki oświatowej, a protokół podpiszą nauczyciele, którzy brali udział w głosowaniu);

wprowadzenie do systemu (osoba odpowiedzialna wprowadzi wyniki rankingu oraz wymagany nakład do systemu elektronicznego AIKOM, potwierdzając wybór podpisem elektronicznym).

Ogólnokrajowy nakład zostanie ustalony na podstawie wyników agregacji danych w systemie AIKOM na poziomie gmin, obwodów oraz komisji konkursowej UIRO. Wydrukuowane zostaną publikacje, które uzyskają największą liczbę pierwszych miejsc w końcowym ogólnoukraińskim rankingu.

Obliczanie zapotrzebowania i niuanse techniczne

Placówki oświatowe samodzielnie obliczą wymagany nakład: musi on obejmować 100% prognozowanej liczby uczniów na najbliższe 5 lat oraz faktyczną liczbę nauczycieli.

Aby zagwarantować stabilne zaopatrzenie, podręczniki będą drukowane w nakładzie wynoszącym do 160% faktycznej liczby uczniów. Jeśli liczba uczniów wzrośnie, placówka oświatowa będzie mogła zamówić dodatkową niezbędną literaturę z funduszu rezerwowego.

Aby wziąć udział w wyborze literatury dydaktycznej, szkoły muszą jedynie posiadać konto w systemie AIKOM oraz podpis elektroniczny. Placówki, które nie mają jeszcze dostępu do systemu, mogą uzyskać dane rejestracyjne w lokalnych organach zarządzających oświatą.

Informację tę podało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

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