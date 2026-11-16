С 2027 года учителя специальных школ будут самостоятельно выбирать учебники для учеников

С 2027 года в Украине изменится порядок выбора учебников для специальных школ. Впервые учителя таких учебных заведений смогут самостоятельно голосовать за учебные издания, которые наилучшим образом соответствуют потребностям их учеников.

Новый подход должен предоставить педагогам большее влияние на выбор учебных материалов и учесть особенности образовательного процесса в специальных школах.

Новую систему опробуют на учебниках для 10 классов.

Ранее учебники для детей с особыми образовательными потребностями (ООП) выбирала комиссия при Украинском институте развития образования (УИРО), а утверждала — Коллегия МОН. Теперь же специальные школы будут самостоятельно определять содержание обучения посредством рейтингового голосования педагогов.

Кого коснется отбор в 2027 году?

В феврале-апреле 2027 года состоится конкурсный отбор учебной литературы для 10 классов специальных учебных заведений. Для учащихся, получающих базовое среднее образование по шестилетним программам, этот класс является выпускным и завершающим годом базовой школы.

В настоящее время ведется разработка учебников для школьников с интеллектуальными трудностями и полной потерей зрения.

Для учащихся с ограничением зрительной функции, не имеющих интеллектуальных трудностей и которые в 2027–2028 учебном году будут учиться в 10 классе, учебники уже подготовлены в этом году.

Поскольку продолжительность получения базового среднего образования в специальных учебных заведениях для этих детей увеличена на один год, в 10 классе они могут использовать учебники, адаптированные для 9 класса.

Если учебное заведение не заказало их, оно может обратиться за получением в резервный фонд Института модернизации содержания образования.

Как будет проходить конкурсный отбор?

Конкурс будет проводиться среди учебников и пособий, прошедших экспертизу и апробацию и получивших гриф МОН. В ходе отбора педагоги ознакомятся с предложенными изданиями и выберут те, которые наилучшим образом соответствуют образовательным потребностям их учеников.

Так будет определено, какие именно учебники печатать за счет государственного бюджета и каким тиражом.

Алгоритм отбора:

ознакомление с материалами (электронные версии учебников и пособий появятся в открытом доступе на официальных ресурсах. Педагоги смогут принять участие в публичных презентациях и профессиональных обсуждениях);

формирование рейтинга (учителя оценят издания по шкале приоритетности);

решение педагогического совета (сформированный рейтинг одобрит педагогический совет учебного заведения, протокол подпишут учителя, принимавшие участие в голосовании);

фиксация в системе (ответственное лицо внесет результаты рейтингования и необходимый тираж в электронную систему АИКОМ, подтвердив выбор электронной подписью).

Общегосударственный тираж будет формироваться по итогам агрегации данных в АИКОМ на уровне общин, областей и конкурсной комиссии УИРО. Будут печататься издания, набравшие наибольшее количество первых мест в итоговом всеукраинском рейтинге.

Расчет потребности и технические нюансы

Учебные заведения самостоятельно будут рассчитывать необходимый тираж: он должен охватывать 100% прогнозируемого контингента учащихся на ближайшие 5 лет и фактическое количество учителей.

Чтобы гарантировать стабильное обеспечение, учебники будут печататься из расчета до 160% от фактического контингента. Если количество учащихся увеличится, учебное заведение сможет дополнительно заказать необходимую литературу из резервного фонда.

Для участия в отборе учебной литературы школам достаточно иметь кабинет в АИКОМ и электронную подпись. Учреждения, которые еще не имеют доступа к системе, могут получить регистрационные данные в местных органах управления образованием.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

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