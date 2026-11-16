В Харьковской области задержали двух человек за продажу 25 автомобилей из гуманитарной помощи

Правоохранители задержали двух жителей Харьковской области, организовавших незаконную схему ввоза в Украину подержанных автомобилей из Литвы под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

«Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры им сообщено о подозрении в контрабанде подакцизных товаров, совершенной в значительных размерах (ч. 1 ст. 201-4 УК Украины). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, отметив, что фигуранты указывали в декларациях ложные сведения о благотворительном назначении автомобилей для конкретной общественной организации, после чего продавали их через интернет.

В целом преступная схема позволила ввезти и реализовать 25 транспортных средств общей стоимостью более 9,1 миллиона гривен, а в ходе обысков правоохранители изъяли и наложили арест на 19 автомобилей.

Источник: Харьковская облпрокуратура.

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