Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali dwóch mieszkańców obwodu charkowskiego, którzy zorganizowali nielegalny proceder przywozu na Ukrainę używanych samochodów z Litwy pod pozorem pomocy humanitarnej dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

„Pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Charkowie postawiono im zarzut przemytu towarów podlegających akcyzie, popełnionego na dużą skalę (cz. 1 art. 201-4 Kodeksu Karnego Ukrainy). Wobec podejrzanych zastosowano środki zabezpieczające w postaci aresztu” — poinformowała służba prasowa prokuratury obwodowej, zaznaczając, że podejrzani podawali w deklaracjach nieprawdziwe informacje o przeznaczeniu samochodów na cele charytatywne dla konkretnej organizacji społecznej, a następnie sprzedawali je przez internet.

Ogółem przestępczy schemat pozwolił na sprowadzenie i sprzedaż 25 pojazdów o łącznej wartości ponad 9,1 miliona hrywien, a podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli i zajęli 19 samochodów.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Charkowie.

Na Ukrainie ujawniono schemat sprzedaży samochodów z pomocy humanitarnej przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Ukrainy: zabezpieczono 49 pojazdów.

W Mikołajowie policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o sprzedaż samochodów przywiezionych na Ukrainę jako pomoc humanitarna dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

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