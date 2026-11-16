В Броварском районе Киевской области в результате взрыва гранаты погибли четыре человека

В селе Малая Березанка Броварского района Киевской области в результате взрыва гранаты, которую, по предварительным данным, бросил мужчина, самовольно покинувший часть, погибли четыре человека.

«В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в селе Малая Березанка мужчина бросил взрывное устройство на территории домовладения. Предварительно установлено, что мужчина, находившийся в статусе самовольного покидателя части, вероятно, взорвал гранату. В результате взрыва погибли четыре человека: фигурант, две женщины и 17-летняя девушка», — сообщили в Национальной полиции Украины, отметив, что на месте трагедии работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Источник: Нацполиция.

В Святошинском районе столицы мужчина бросил боевую гранату в жилой дом после конфликта со знакомым. Взрыв произошел около половины первого ночи на улице Зодчих, никто не пострадал. Полицейские задержали подозреваемого, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Житомирской области правоохранители расследуют незаконное обращение с боеприпасами после того, как мужчина отправил жене гранату по почте. По данным следствия, он незаконно носил, хранил и передавал взрывоопасные предметы. Во время экстренного обыска в его доме полицейские обнаружили около десяти гранат различного происхождения.

В Тернополе 22 октября мужчина угрожал взорвать гранату во время конфликта с матерью из-за документов на квартиру. Инцидент произошел в доме на улице Вишневецкого.

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