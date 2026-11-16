在基辅州布罗瓦尔斯基区马拉·别雷赞卡村，据初步消息，一名被列为擅自离开部队的男子投掷的手榴弹发生爆炸，造成四人死亡。

“警方接到一名当地居民的报案，称在小贝雷赞卡村，一名男子在某处住宅院内投掷了爆炸物。 初步查明，该名处于擅离部队状态的男子很可能引爆了一枚手榴弹。爆炸导致四人死亡： 涉案男子、两名妇女和一名17岁少女”，乌克兰国家警察局通报称，并指出调查行动组和排爆专家正在事发现场展开工作，已就该事件立案侦查。

来源：乌克兰国家警察局。

在首都斯维亚托申斯基区，一名男子与熟人发生冲突后，向一栋居民楼投掷了一枚实弹手榴弹。爆炸发生于凌晨零点半左右，地点在佐德奇赫街，无人受伤。 警方已拘留嫌疑人，其面临最高七年监禁。

在日托米尔州，一名男子通过邮寄方式向妻子寄送手榴弹，执法部门正在对此非法处理弹药的行为展开调查。 据调查显示，该男子非法携带、储存并转交了爆炸性物品。警方在其住所进行紧急搜查时，发现了约十枚来源各异的手榴弹。

10月22日，在特尔诺皮尔市，一名男子因公寓产权文件问题与母亲发生争执，扬言要引爆手榴弹。该事件发生在维什涅维茨基街的一栋住宅内。

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