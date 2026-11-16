W rejonie Browarskim w obwodzie kijowskim cztery osoby zginęły w wyniku wybuchu granatu

W miejscowości Mała Berezanka w powiecie browarskim w obwodzie kijowskim w wyniku wybuchu granatu, który – według wstępnych danych – rzucił mężczyzna uznany za samowolnie opuszczającego jednostkę, zginęły cztery osoby.

„Policja otrzymała zgłoszenie od lokalnej mieszkanki, że w miejscowości Mała Berezanka mężczyzna rzucił przedmiot wybuchowy na terenie posesji. Wstępnie ustalono, że mężczyzna, który miał status osoby samowolnie opuszczającej jednostkę wojskową, prawdopodobnie zdetonował granat. W wyniku wybuchu zginęły cztery osoby: osoba podejrzana, dwie kobiety oraz 17-letnia dziewczyna” — poinformowała Narodowa Policja Ukrainy, zaznaczając, że na miejscu tragedii pracują grupa śledczo-operacyjna oraz saperzy, a w związku z tym zdarzeniem wszczęto postępowanie karne.

Źródło: Policja Narodowa.

W dzielnicy Sviatoshyn w stolicy mężczyzna rzucił granat bojowy do budynku mieszkalnego po konflikcie ze znajomym. Wybuch miał miejsce około pół do pierwszej w nocy na ulicy Zodchych, nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci zatrzymali podejrzanego, któremu grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności.

W obwodzie żytomierskim organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie nielegalnego obchodzenia się z amunicją po tym, jak mężczyzna wysłał żonie granat pocztą. Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna nielegalnie nosił, przechowywał i przekazywał przedmioty wybuchowe. Podczas pilnego przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli około dziesięciu granatów różnego pochodzenia.

W Ternopilu 22 października mężczyzna groził, że zdetonuje granat podczas kłótni z matką dotyczącej dokumentów na mieszkanie. Do zdarzenia doszło w budynku przy ulicy Wyshniweckiego.

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