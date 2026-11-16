西比加阐述了乌克兰在黑海地区的主要优先事项

乌克兰外交部长安德烈·西比加于11月16日（星期一）参加了旨在落实欧盟黑海战略的部长级会议第一场会议。 讨论重点集中在互联互通领域的跨区域议程上。

西比加指出，乌克兰在黑海地区的三大关键优先事项是安全、基础设施发展和重建。

“部长概述了乌克兰在区域互联互通领域的三大关键优先事项：安全、基础设施发展以及乌克兰的重建，”乌克兰外交部新闻处报道称。

部长将安全列为首要优先事项，因为没有安全，交通连接的发展便无从谈起。事实上，由于俄罗斯在黑海的侵略行为，已有超过1600处港口设施受损，超过260艘民用船只遭到袭击。 海运航线的受阻可能导致全球粮食价格上涨25%，这对最贫困国家的影响最为严重。

在此背景下，该部长强调必须共同保护海上航线和关键基础设施，并在黑海地区实现粮食停火。

“没有安全，就没有互联互通，”西比加强调道。

部长将发展可持续、多样化且相互关联的交通和能源基础设施列为第二优先事项。 他提醒道，俄罗斯已对乌克兰铁路基础设施发动了超过六千次袭击，自仲夏以来，几乎每天都在对乌克兰能源系统发动打击。 他强调，应对这些挑战的措施应包括扩大运输能力、开发替代路线以及加强关键基础设施的保护——特别是发展贯穿南高加索地区的“中线走廊”。

为实现这一目标，乌克兰支持在黑海和多瑙河地区建立统一的多式联运空间，并将其纳入泛欧交通网络（TEN-T）。 这包括港口现代化、扩宽欧洲标准轨距、简化边境通关程序以及推行数字化流程。此外，乌克兰还支持进一步发展跨里海国际运输路线。

外长将第三项优先事项确定为：将区域互联互通纳入乌克兰重建进程及其加入欧盟的进程中。

“我们重建的每一个港口，以及我们与欧洲连接的每一条铁路线，都是对欧洲共同未来的投资，”这位外交部长指出。

他提议深化与欧盟委员会、国际金融机构、土耳其、南高加索及中亚各国的务实协调，以落实共同的基础设施项目。

“俄罗斯企图将黑海变成一个充满恐惧和封锁的区域。只要我们齐心协力，就能将其转变为一个充满安全、发展与共同机遇的区域。 乌克兰准备参与构建新的互联互通架构，并发展能够巩固我们共同安全与福祉的联系。这将使各方受益：消费者、企业及政府，”西比加总结道。

乌克兰外交部新闻处报道了这一消息。

七国集团（G7）支持泽连斯基与普京举行面对面会晤的提议——西比加表示。

乌克兰情报部门已查明参与科米舒瓦萨空袭的俄罗斯人——西比加

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