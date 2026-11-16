Сибига назвал основные приоритеты Украины в Черноморском регионе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 16 ноября, принял участие в первой сессии министерской встречи, посвященной реализации Черноморской стратегии Европейского Союза. Обсуждение было сосредоточено на межрегиональной повестке дня в сфере транспортной связности.

Среди ключевых приоритетов Украины в Черноморском регионе Сибига назвал безопасность, развитие инфраструктуры и восстановление.

«Министр обозначил три ключевых приоритета Украины в сфере региональной транспортной доступности: безопасность, развитие инфраструктуры и восстановление Украины», — сообщает пресс-служба МИД Украины.

Определяющим приоритетом министр назвал безопасность, без которой невозможно развитие транспортного сообщения. Так, в результате российской агрессии в Черном море повреждено более 1600 портовых объектов, более 260 гражданских судов подверглись поражениям. Нарушение морских маршрутов может привести к росту мировых цен на продовольствие до 25%, что больше всего скажется на беднейших странах.

В этом контексте министр подчеркнул необходимость совместной защиты морских маршрутов и критически важной инфраструктуры, а также продовольственного перемирия в Чёрном море.

«Нет связности без безопасности», — подчеркнул Сибига.

Вторым приоритетом министр назвал развитие устойчивой, диверсифицированной и взаимосвязанной транспортной и энергетической инфраструктуры. Он напомнил, что Россия совершила более шести тысяч атак на украинскую железнодорожную инфраструктуру, а с середины лета практически ежедневно наносит удары по энергетической системе Украины. Ответом на эти вызовы, подчеркнул он, должно стать расширение транспортных возможностей, развитие альтернативных маршрутов и усиление защиты критически важной инфраструктуры – в частности, развитие Среднего коридора через Южный Кавказ.

Для достижения этой цели Украина поддерживает создание единого мультимодального транспортного пространства на Черном море и Дунае с интеграцией в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T. Это предусматривает модернизацию портов, расширение европейской железнодорожной колеи, ускорение процедур пересечения границы и внедрение цифровых процедур. Также Украина поддерживает дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Третьим приоритетом министр назвал интеграцию региональной связности в процесс восстановления Украины и её вступления в Европейский Союз.

«Каждый порт, который мы восстанавливаем, и каждая железнодорожная линия, которую мы соединяем с Европой, — это инвестиция в общее будущее Европы», — отметил глава МИД.

Он предложил углубить практическую координацию с Европейской комиссией, международными финансовыми институтами, Турцией, странами Южного Кавказа и Центральной Азии для реализации совместных инфраструктурных проектов.

«Россия стремится превратить Чёрное море в пространство страха и блокады. Вместе мы можем сделать его пространством безопасности, развития и совместных возможностей. Украина готова присоединиться к формированию новой архитектуры взаимосвязанности и развитию связей, которые будут укреплять нашу общую безопасность и благосостояние. От этого выиграют все: потребители, бизнес и правительства», — резюмировал Сибига.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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