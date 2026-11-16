Sybiga wymienił główne priorytety Ukrainy w regionie Morza Czarnego

W poniedziałek, 16 listopada, minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wziął udział w pierwszej sesji spotkania ministerialnego poświęconego realizacji strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Czarnego. Dyskusja skupiała się na międzyregionalnym programie działań w zakresie łączności.

Wśród kluczowych priorytetów Ukrainy w regionie Morza Czarnego Sybiga wymienił bezpieczeństwo, rozwój infrastruktury oraz odbudowę.

„Minister nakreślił trzy kluczowe priorytety Ukrainy w dziedzinie regionalnej łączności: bezpieczeństwo, rozwój infrastruktury oraz odbudowę Ukrainy” – informuje służba prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Minister uznał bezpieczeństwo za priorytet nadrzędny, bez którego rozwój połączeń transportowych jest niemożliwy. W wyniku rosyjskiej agresji na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało ponad 1600 obiektów portowych, a ponad 260 statków cywilnych uległo zniszczeniu. Zakłócenia na szlakach morskich mogą spowodować wzrost światowych cen żywności nawet o 25%, co najbardziej dotknie najbiedniejsze kraje.

W tym kontekście minister podkreślił konieczność wspólnej ochrony szlaków morskich i infrastruktury krytycznej oraz zawieszenia broni w kwestii żywności na Morzu Czarnym.

„Nie ma łączności bez bezpieczeństwa” – podkreślił Sibiga.

Jako drugi priorytet minister wskazał rozwój zrównoważonej, zróżnicowanej i wzajemnie powiązanej infrastruktury transportowej i energetycznej. Przypomniał, że Rosja przeprowadziła ponad sześć tysięcy ataków na ukraińską infrastrukturę kolejową, a od połowy lata praktycznie codziennie atakuje ukraiński system energetyczny. Odpowiedzią na te wyzwania, jak podkreślił, powinno być rozszerzenie możliwości transportowych, rozwój alternatywnych tras oraz wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej – w szczególności rozwój Korytarza Środkowego przez Kaukaz Południowy.

Aby osiągnąć ten cel, Ukraina popiera utworzenie jednolitej multimodalnej przestrzeni transportowej nad Morzem Czarnym i na Dunaju, zintegrowanej z transeuropejską siecią transportową TEN-T. Obejmuje to modernizację portów, poszerzenie europejskiego rozstawu torów kolejowych, przyspieszenie procedur przekraczania granic oraz wdrożenie procedur cyfrowych. Ukraina popiera również dalszy rozwój transkaspijskiego międzynarodowego szlaku transportowego.

Jako trzeci priorytet minister wskazał włączenie regionalnej łączności do procesu odbudowy Ukrainy i jej przystąpienia do Unii Europejskiej.

„Każdy port, który odbudowujemy, i każda linia kolejowa, którą łączymy z Europą, to inwestycja we wspólną przyszłość Europy” – zaznaczył szef MSZ.

Zaproponował pogłębienie praktycznej koordynacji z Komisją Europejską, międzynarodowymi instytucjami finansowymi, Turcją, krajami Kaukazu Południowego i Azji Środkowej w celu realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych.

„Rosja dąży do przekształcenia Morza Czarnego w obszar strachu i blokady. Razem możemy uczynić z niego obszar bezpieczeństwa, rozwoju i wspólnych możliwości. Ukraina jest gotowa włączyć się w kształtowanie nowej architektury łączności i rozbudowę powiązań, które wzmocnią nasze wspólne bezpieczeństwo i dobrobyt. Zyskają na tym wszyscy: konsumenci, biznes i rządy” – podsumował Sibiga.

Informację tę podała służba prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

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