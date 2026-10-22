佩切尔斯克交通枢纽发生枪击案：嫌疑人被羁押，不得保释

基辅谢甫琴科区法院对一名41岁男子采取了羁押措施，该男子涉嫌在佩切尔斯克区征兵与社会支持中心（TCK和SP）内开枪。 法院裁定对其实施60天羁押，且不得保释。

据调查显示，这名41岁的基辅市民因违反动员法，于前一天被送至该区征兵与社会支持中心。 在该大楼内，该男子掏出藏在衣服下的手枪，朝警察和军人方向至少开枪七次。

枪击事件导致6人受伤——其中包括3名警察和3名军人。所有伤者均已被送医救治，其中两人伤势严重。嫌疑人已被拘留。

该嫌疑人被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》的三项罪名：

第15条第2款、第115条第2款第 1 项 和第8项——因他人履行公务而企图故意杀害两人或两人以上，且该企图已实施。

第348条——因执法人员履行公务而对其生命安全实施侵害。

第263条第1款——非法处理武器、弹药或爆炸物。

警方指出，该男子面临终身监禁。

枪击事件发生于10月19日，地点位于基辅佩切尔斯基区交通控制中心及联合指挥部内。事发后，警方对该区域进行了封锁。

据初步数据，事件中共有6人受伤：3名警察和3名军人。伤者均已被送往医疗机构救治。

目前，嫌疑人将根据法院裁决被羁押。事件的具体情况尚由调查部门进一步查明。

基辅警方新闻处在接受“公共电视台”采访时通报了这一消息。

10月19日，基辅佩切尔斯基地区征兵与社会支持中心大楼内发生枪击事件。据初步消息，开枪者是一名此前因违反动员法律而被送至该机构的男子。该嫌犯已在现场被捕。

执法部门已向一名41岁的基辅市民提出指控，该男子于10月19日在基辅佩切尔斯基区征兵与社会支持中心大楼内制造了枪击事件。他可能面临终身监禁。

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