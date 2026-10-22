Стрельба в Печерском ТЦК: подозреваемого поместили под стражу без залога

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в стрельбе в помещении Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Суд назначил ему содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

По данным следствия, 41-летнего киевлянина накануне доставили в районный ТЦК из-за нарушения законодательства о мобилизации. Находясь в здании, мужчина достал пистолет, который прятал под одеждой, и не менее семи раз выстрелил в сторону полицейских и военнослужащих.

В результате стрельбы ранения получили шесть человек — трое полицейских и трое военнослужащих. Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них находились в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан.

Фигуранту сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

Часть 2 статьи 15, пункты 1 и 8 части 2 статьи 115 — законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Статья 348 — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Часть 1 статьи 263 — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

В полиции отметили, что мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Стрельба произошла 19 октября на территории Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. После инцидента территорию оцепила полиция.

По предварительным данным, в ходе инцидента пострадали шесть человек: трое сотрудников полиции и трое военнослужащих. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время подозреваемый будет находиться под стражей в соответствии с решением суда. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в комментарии «Суспильному».

В здании Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве 19 октября произошла стрельба. По предварительным данным, огонь открыл мужчина, которого перед этим доставили в учреждение за нарушение законодательства о мобилизации. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

Правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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