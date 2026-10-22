Strzelanina w centrum handlowym w Pechersku: podejrzanego zatrzymano bez możliwości zwolnienia za kaucją

Sąd Rejonowy im. Szewczenki w Kijowie zastosował środek zabezpieczający wobec 41-letniego mężczyzny, który jest podejrzany o strzelaninę w siedzibie Rejonowego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego w Peczersku (TCK i SP). Sąd nakazał mu areszt na 60 dni bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Zgodnie z danymi śledztwa 41-letni mieszkaniec Kijowa został dzień wcześniej przewieziony do rejonowego TCC z powodu naruszenia przepisów dotyczących mobilizacji. Będąc w budynku, mężczyzna wyciągnął pistolet, który ukrywał pod ubraniem, i co najmniej siedem razy strzelał w kierunku policjantów i żołnierzy.

W wyniku strzelaniny rannych zostało sześć osób – trzech policjantów i trzech żołnierzy. Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani, a dwóch z nich znajdowało się w stanie krytycznym. Podejrzany został zatrzymany.

Podejrzanemu postawiono zarzuty na podstawie trzech artykułów Kodeksu karnego Ukrainy:

część 2 artykułu 15, punkty 1 i 8 części 2 artykułu 115 — dokonany usiłowanie umyślnego zabójstwa dwóch lub więcej osób w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych.

Artykuł 348 – zamach na życie funkcjonariuszy organów ścigania w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

Część 1 artykułu 263 – nielegalne obchodzenie się z bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi.

Policja zaznaczyła, że mężczyźnie grozi dożywotnie pozbawienie wolności.

Do strzelaniny doszło 19 października na terenie Pecherskiego Okręgowego Centrum Komunikacyjnego i Stacji Policji w Kijowie. Po incydencie teren został otoczony przez policję.

Według wstępnych danych w wyniku zdarzenia rannych zostało sześć osób: trzech funkcjonariuszy policji i trzech żołnierzy. Wszyscy zostali przewiezieni do placówek medycznych.

Obecnie podejrzany przebywa w areszcie zgodnie z decyzją sądu. Ostateczne okoliczności zdarzenia ustala śledztwo.

Informację tę przekazała służba prasowa policji w Kijowie w komentarzu dla „Suspilne”.

19 października w budynku Pecherskiego Terytorialnego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego w Kijowie doszło do strzelaniny. Według wstępnych danych ogień otworzył mężczyzna, który wcześniej został dostarczony do tej placówki za naruszenie przepisów dotyczących mobilizacji. Sprawcę zatrzymano na miejscu zdarzenia.

Funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października dokonał strzelaniny w budynku Pecherskiego Okręgowego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

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