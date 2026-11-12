议员尼古拉·蒂什琴科公开嘲讽了他的同事——大卫·阿拉哈米亚和最高拉达主席鲁斯兰·斯特凡丘克。他指出了这两位议员的不足之处，并给他们提出了一些建议。

特别是，蒂什琴科表示，阿拉哈米亚在议会中缺乏政治平衡感。

尼古拉·蒂什琴科发布了几段视频，视频中他手持壶铃出镜。 他将每条帖子都专门献给鲁斯兰·斯特凡丘克和达维德·阿拉哈米亚。例如，在第一段视频中，蒂什琴科演示了一系列体能训练动作，并建议斯特凡丘克跟着他做，以便减重。

尼古拉·蒂什琴科因鲁斯兰·斯特凡丘克体重超标而对其进行了批评。“我每天早上都从做操开始。这套动作我专门献给鲁斯兰·斯特凡丘克，因为他最近肚子变大了。 鲁斯兰，照我这样做。就是这种画圈的动作。向右25次，向左25次。你的肚子就会消失，”这位议员说道。

尼古拉·蒂什琴科也没有忽略大卫·阿拉哈米亚。他也建议他做几个动作。“清晨不要从喝咖啡开始，而要从锻炼政治平衡感开始。尤其是现在，阿布扎比的谈判即将开始。 拿起壶铃，单脚站立，学会一动不动地站稳，无论周围如何摇晃。我发自内心地将这个动作献给大卫·阿拉哈米亚。保持风度，祝大家早上好，”这位议员写道。

尼古拉·蒂什琴科认为，大卫·阿拉哈米亚缺乏政治平衡感。因此，他建议他进行单腿持壶铃的练习，以便在议会中保持平衡。

据报道，此消息引用了蒂什琴科在Instagram上的帖子。

阿拉哈米亚将针对迦太基案的指控称为信息攻击。

需要提醒的是，阿拉哈米亚此前曾就泽连斯基关于动员议员的声明作出了解释。

关注我们在