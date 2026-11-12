Тищенко висміяв Арахамію та Стефанчука й вказав на їхні недоліки

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Народний депутат Микола Тищенко публічно висміяв своїх колег — Давида Арахамію та голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він звернув увагу на недоліки обох парламентарів і дав їм кілька порад.

Зокрема, Тищенко заявив, що Арахамії бракує політичної рівноваги в парламенті.

Микола Тищенко опублікував декілька відео, де показався із гирею в руках. Кожний з дописів він присвятив Руслану Стефанчуку та Давиду Арахамії. Так, у першому відео Тищенко продемонстрував низку фізичних вправ та порадив Стефанчуку повторювати за ним, аби той схуднув.

Микола Тищенко дорікнув Руслану Стефанчуку через зайву вагу. «Кожен ранок я починаю із зарядки. Цю вправу я присвячую Руслану Стефанчуку, тому що в нього нещодавно виріс живіт. Руслане, роби, як я. Ось такі кругові вправи. 25 – праворуч і 25 разів ліворуч. І твій живіт щезне», – сказав нардеп.

Микола Тищенко не залишив без уваги й Давида Арахамію. Він теж порадив йому виконати кілька вправ. «Починаємо ранок не з кави, а з прокачування політичної рівноваги. Тим більше прямо зараз мають початись переговори в Абу-Дабі. Беремо гирю, стаємо на одну ногу і вчимося стояти мертво, хай би як навколо не хитало. Цю вправу від щирого серця присвячую Давиду Арахамії. Тримаємо стрій та бадьорого ранку», – написав депутат.

Микола Тищенко вважає, що Давиду Арахамії не вистачає політичної рівноваги. Тож він порадив йому виконувати вправи з гирею на одній нозі, аби вміти тримати баланс у парламенті.

Про це повідомляється із посиланням на допис Тищенка в Іnstagram.

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