Тищенко высмеял Арахамию и Стефанчука и указал на их недостатки

Народный депутат Николай Тищенко публично высмеял своих коллег — Давида Арахамию и председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Он обратил внимание на недостатки обоих парламентариев и дал им несколько советов.

В частности, Тищенко заявил, что Арахамии не хватает политического равновесия в парламенте.

Николай Тищенко опубликовал несколько видео, где показался с гирей в руках. Каждый из постов он посвятил Руслану Стефанчуку и Давиду Арахамии. Так, в первом видео Тищенко продемонстрировал ряд физических упражнений и посоветовал Стефанчуку повторять за ним, чтобы тот похудел.

Николай Тищенко упрекнул Руслана Стефанчука из-за лишнего веса. «Каждое утро я начинаю с зарядки. Это упражнение я посвящаю Руслану Стефанчуку, потому что у него недавно вырос живот. Руслан, делай, как я. Вот такие круговые упражнения. 25 раз вправо и 25 раз влево. И твой живот исчезнет», — сказал нардеп.

Николай Тищенко не обошёл вниманием и Давида Арахамию. Ему он тоже посоветовал выполнить несколько упражнений. «Начинаем утро не с кофе, а с прокачки политического равновесия. Тем более что прямо сейчас должны начаться переговоры в Абу-Даби. Берем гирю, встаем на одну ногу и учимся стоять неподвижно, как бы вокруг ни качалось. Это упражнение от всего сердца посвящаю Давиду Арахамии. Держим строй и бодрого утра», – написал депутат.

Николай Тищенко считает, что Давиду Арахамии не хватает политического равновесия. Поэтому он посоветовал ему выполнять упражнения с гирей на одной ноге, чтобы уметь держать баланс в парламенте.

Об этом сообщается со ссылкой на пост Тищенко в Instagram.

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