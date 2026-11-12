Poseł Mykoła Tyszenko publicznie wyśmiał swoich kolegów – Dawida Arachamiję oraz przewodniczącego Rady Najwyższej Rusłana Stefanczuka. Zwrócił uwagę na niedociągnięcia obu parlamentarzystów i udzielił im kilku rad.

W szczególności Tyshchenko stwierdził, że Arachamii brakuje politycznej równowagi w parlamencie.

Mykola Tyshchenko opublikował kilka filmów, na których pojawił się z kettlebellem w rękach. Każdy z tych wpisów poświęcił Rusłanowi Stefanczukowi i Dawidowi Arachamii. Tak więc w pierwszym filmiku Tyszenko zademonstrował serię ćwiczeń fizycznych i poradził Stefanczukowi, by powtarzał je za nim, aby ten schudł.

Mykola Tyshchenko skrytykował Rusłana Stefanczuka za nadwagę. „Każdy poranek zaczynam od rozciągania. To ćwiczenie dedykuję Rusłanowi Stefanczukowi, bo ostatnio urósł mu brzuch. Rusłanie, rób tak jak ja. Oto takie ćwiczenia okrężne. 25 razy w prawo i 25 razy w lewo. A twój brzuch zniknie” – powiedział poseł.

Mykoła Tyszenko nie pominął również Dawida Arakhamii. Jemu również poradził, by wykonał kilka ćwiczeń. „Zaczynamy poranek nie od kawy, ale od wzmacniania równowagi politycznej. Tym bardziej, że właśnie teraz mają się rozpocząć negocjacje w Abu Zabi. Bierzemy kettlebell, stajemy na jednej nodze i uczymy się stać nieruchomo, bez względu na to, jak bardzo wszystko wokół się chwieje. To ćwiczenie z całego serca dedykuję Dawidowi Arachamii. Trzymajmy się i życzę rześkiego poranka” – napisał poseł.

Mykoła Tyshchenko uważa, że Dawidowi Arachamii brakuje równowagi politycznej. Dlatego poradził mu wykonywanie ćwiczeń z kettlebellem na jednej nodze, aby nauczył się utrzymywać równowagę w parlamencie.

Informacja ta pochodzi z wpisu Tyszczenki na Instagramie.

Arakhamia nazwał oskarżenia w sprawie Kartagina atakiem informacyjnym.

Przypomnijmy, że Arakhamia wyjaśnił oświadczenie Zełenskiego dotyczące mobilizacji posłów.

Czytaj nas na