乌克兰议会支持乌克兰加入欧元支付区

11月10日，乌克兰最高拉达原则上通过了两项法案，这些法案是乌克兰加入欧元单一支付区（SEPA）所必需的。

此举将简化国际汇款流程，缩短处理时间并降低银行手续费。

第14327-д号法案获得249名议员投票支持，第15503号法案则获得258名议员支持。

加入SEPA后，乌克兰与欧洲各国之间的欧元汇款将能够更快地完成，中间环节更少，且遵循统一规则。 据财政部估算，此类交易的手续费可能在0至5欧元之间。预计乌克兰每年可节省7000万至1亿欧元，这些资金目前均用于支付银行手续费。

此外，这些法案还规定了金融监控领域的改革。具体而言，计划将强制监控的门槛从40万格里夫纳提高至55万格里夫纳。对于赌博活动，该门槛将维持在5.5万格里夫纳。

此外，还计划建立个人银行账户和个人保险箱登记册。该登记册将记录账户持有人及金融机构的信息，但不会显示资金余额和资金流动情况。 只有依法授权的机构在特定情况下才能访问该登记册。

部分条款涉及对金融机构最终受益所有人的核查，以及建立保护金融犯罪举报人的机制。

加入SEPA将简化乌克兰企业与欧洲合作伙伴之间的结算，降低国际支付成本，并使公民的汇款更加便捷。

不过，11月10日，议会仅对这些法案原则上表示支持。要最终通过这些文件，还需要进一步走完立法程序。

欧洲中央银行呼吁提高公众对欧元单一支付区（SEPA）的认知，因为东南欧地区的家庭仍在使用昂贵的汇款服务。

乌克兰最高拉达正准备审议政府提交的第14327号法案，该法案在形式上将使乌克兰更接近加入欧元单一支付区（SEPA）。与此同时，该法案还规定将大幅扩大金融监管范围。

此前，内阁已向最高拉达提交了乌克兰加入欧元单一支付区（SEPA）所需的法案。财政部表示，该文件是欧洲一体化进程的一部分。

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