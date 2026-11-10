Rada Najwyższa poparła przystąpienie Ukrainy do strefy płatności w euro

10 listopada Rada Najwyższa poparła w zasadzie dwa projekty ustaw niezbędne do przystąpienia Ukrainy do Jednolitej Strefy Płatności w euro (SEPA).

Ma to na celu uproszczenie międzynarodowych przelewów, skrócenie czasu ich realizacji oraz obniżenie opłat bankowych.

Za pierwszy projekt ustawy nr 14327-d zagłosowało 249 posłów, a za drugi – nr 15503 – opowiedziało się 258 parlamentarzystów.

Po przystąpieniu do SEPA przelewy w euro między Ukrainą a krajami Europy będzie można realizować szybciej, z mniejszą liczbą pośredników i zgodnie z jednolitymi zasadami. Według szacunków Ministerstwa Finansów prowizja za takie operacje może wynosić od 0 do 5 euro. Oczekuje się, że Ukraina będzie mogła zaoszczędzić rocznie 70–100 mln euro, które obecnie są wydawane na opłaty bankowe.

Ponadto projekty ustaw przewidują zmiany w zakresie monitoringu finansowego. W szczególności planuje się podwyższenie progu obowiązkowego monitoringu z 400 do 550 tysięcy hrywien. W przypadku gier hazardowych próg ten pozostanie na poziomie 55 tysięcy hrywien.

Przewiduje się również utworzenie rejestru rachunków bankowych i indywidualnych skrytek depozytowych osób fizycznych. Będzie on zawierał informacje o właścicielu rachunku i instytucji finansowej, ale nie będzie odzwierciedlał stanów środków ani przepływów pieniężnych. Dostęp do rejestru będą miały wyłącznie organy uprawnione na mocy prawa w określonych przypadkach.

Niektóre przepisy dotyczą weryfikacji ostatecznych beneficjentów rzeczywistych instytucji finansowych, a także wprowadzenia mechanizmów ochrony osób zgłaszających przestępstwa finansowe.

Przystąpienie do SEPA ma uprościć rozliczenia ukraińskiego biznesu z partnerami europejskimi, zmniejszyć koszty płatności międzynarodowych oraz uczynić przelewy bardziej dostępnymi dla obywateli.

Jednocześnie 10 listopada parlament jedynie poparł projekty ustaw w pierwszej czytelności. Do ostatecznego przyjęcia dokumentów konieczne jest dalsze przejście przez procedurę legislacyjną.

Europejski Bank Centralny wezwał do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat Jednolitej Strefy Płatności w euro (SEPA), ponieważ gospodarstwa domowe w Europie Południowo-Wschodniej nadal korzystają z kosztownych usług przekazów pieniężnych.

W Radzie Najwyższej trwają przygotowania do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy nr 14327, który formalnie ma przybliżyć Ukrainę do Jednolitej Strefy Płatności w euro (SEPA). Jednocześnie przewiduje on znaczne rozszerzenie kontroli finansowej.

Wcześniej Rada Ministrów przedłożyła Radzie Najwyższej projekt ustawy niezbędny do przystąpienia Ukrainy do Jednolitej Strefy Płatności w Euro (SEPA). Dokument ten stanowi część procesu integracji europejskiej – poinformowało Ministerstwo Finansów.

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