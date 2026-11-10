Верховная Рада поддержала присоединение Украины к зоне расчетов в евро

10 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, необходимых для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Это должно упростить международные переводы, сократить сроки их обработки и снизить банковские комиссии.

За первый законопроект №14327-д проголосовали 249 народных депутатов, за второй — №15503 — поддержали 258 парламентариев.

После присоединения к SEPA переводы в евро между Украиной и странами Европы можно будет осуществлять быстрее, с меньшим количеством посредников и по единым правилам. По оценкам Министерства финансов, комиссия за такие операции может составлять от 0 до 5 евро. Ожидается, что ежегодно Украина сможет экономить 70–100 млн евро, которые сейчас тратятся на банковские комиссии.

Кроме того, законопроекты предусматривают изменения в сфере финансового мониторинга. В частности, порог обязательного мониторинга планируется увеличить с 400 до 550 тысяч гривен. Для азартных игр он останется на уровне 55 тысяч гривен.

Также предусматривается создание реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. В нем будет фиксироваться информация о владельце счета и финансовом учреждении, но не будут отображаться остатки средств и движение денег. Доступ к реестру будут иметь только уполномоченные законом органы в определенных случаях.

Отдельные положения касаются проверки конечных бенефициарных владельцев финансовых учреждений, а также внедрения механизмов защиты лиц, сообщающих о финансовых преступлениях.

Присоединение к SEPA должно упростить расчеты украинского бизнеса с европейскими партнерами, сократить расходы на международные платежи и сделать переводы для граждан более доступными.

В то же время 10 ноября парламент лишь поддержал законопроекты в первом чтении. Для окончательного принятия документов необходимо дальнейшее прохождение законодательной процедуры.

Европейский центральный банк призвал повышать осведомленность населения о Единой зоне платежей в евро (SEPA), поскольку домохозяйства в Юго-Восточной Европе продолжают пользоваться дорогостоящими услугами денежных переводов.

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению правительственного законопроекта №14327, который формально должен приблизить Украину к Единой зоне платежей в евро (SEPA). В то же время он предусматривает значительное расширение финансового контроля.

Ранее Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект, необходимый для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Документ является частью евроинтеграционного процесса, сообщило Министерство финансов.

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