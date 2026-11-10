ВР підтримала приєднання України до зони платежів в євро

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Верховна Рада 10 листопада підтримала за основу два законопроєкти, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Це має спростити міжнародні перекази, скоротити терміни їх обробки та зменшити банківські комісії.

За перший законопроєкт №14327-д проголосували 249 народних депутатів, за другий — №15503 підтримали 258 парламентарів.

Після приєднання до SEPA перекази в євро між Україною та країнами Європи можна буде здійснювати швидше, з меншою кількістю посередників та за єдиними правилами. За оцінками Міністерства фінансів, комісія за такі операції може становити від 0 до 5 євро. Очікується, що щороку Україна зможе заощаджувати 70–100 млн євро, які нині витрачаються на банківські комісії.

Окрім цього, законопроєкти передбачають зміни у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, поріг обов'язкового моніторингу планують збільшити з 400 до 550 тисяч гривень. Для азартних ігор він залишиться на рівні 55 тисяч гривень.

Також передбачається створення реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб. У ньому фіксуватимуть інформацію про власника рахунку та фінансову установу, але не відображатимуть залишки коштів і рух грошей. Доступ до реєстру матимуть лише уповноважені законом органи у визначених випадках.

Окремі положення стосуються перевірки кінцевих бенефіціарних власників фінансових установ, а також запровадження механізмів захисту викривачів фінансових злочинів.

Приєднання до SEPA має спростити розрахунки українського бізнесу з європейськими партнерами, зменшити витрати на міжнародні платежі та зробити перекази для громадян доступнішими.

Водночас 10 листопада парламент лише підтримав законопроєкти за основу. Для остаточного ухвалення документів необхідне подальше проходження законодавчої процедури.

Європейський центральний банк закликав підвищувати обізнаність населення про Єдину зону платежів у євро SEPA, оскільки домогосподарства у Південно-Східній Європі продовжують користуватися дорогими сервісами грошових переказів.

У Верховній Раді готуються до розгляду урядового законопроєкту №14327, який формально має наблизити Україну до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Водночас він передбачає значне розширення фінансового контролю.

Раніше Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, необхідний для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Документ є частиною євроінтеграційного процесу, повідомило Міністерство фінансів.

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