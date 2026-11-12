泽连斯基与阿利耶夫就无人机生产及对乌克兰能源行业的援助进行了讨论

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在都柏林举行的欧洲政治共同体峰会上会见了阿塞拜疆领导人伊利哈姆·阿利耶夫。

双方讨论了在无人机协议（Drone Deal）框架内扩大合作的问题——该计划旨在生产和供应无人机。乌克兰已签署相关合同，并计划增加订单量。

双方特别关注了俄罗斯对能源和交通基础设施发动袭击所造成的后果。泽连斯基请求阿塞拜疆在冬季来临前为关键设施提供额外支持。

此外，总统还向那些尽管面临炮击仍继续在乌克兰开展业务的阿塞拜疆企业表示感谢。两国工作组已受命制定下一步合作方案。

来源：弗拉基米尔·泽连斯基

来自第聂伯罗彼得罗夫斯克州和基辅州博亚尔卡市的30名儿童抵达阿塞拜疆。他们将在此享受休养、康复和心理支持。此次行程的参与者中包括乌克兰军人的子女，特别是那些被俄方俘虏或负伤的军人的子女。

阿塞拜疆向乌克兰运送了新一批能源设备，用于在供暖季来临前修复和维护电网。 这批由10辆重型卡车运送的货物包括大功率变压器、186公里的电力电缆以及其他必要设备，用于在遭受俄罗斯炮击后保障电力传输和分配。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基会见了阿塞拜疆外交部长杰伊洪·拜拉莫夫，这是自俄罗斯全面入侵以来，拜拉莫夫首次访问乌克兰。 会晤期间，双方就俄罗斯的袭击、黑海局势、国防与经济合作，以及阿塞拜疆对乌克兰的援助等问题进行了讨论。

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