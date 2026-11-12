Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z przywódcą Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie.

Strony omówiły rozszerzenie współpracy w ramach programu Drone Deal – programu produkcji i dostaw dronów. Ukraina posiada już odpowiednie umowy i planuje zwiększyć skalę zamówień.

Szczególną uwagę poświęcono skutkom rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną i transportową. Zełenski zwrócił się do Azerbejdżanu z prośbą o dodatkowe wsparcie dla obiektów o znaczeniu krytycznym w przededniu zimy.

Prezydent podziękował również azerskim firmom, które pomimo ostrzałów nadal prowadzą działalność na Ukrainie. Zespoły obu krajów otrzymały polecenie opracowania dalszych kroków w zakresie współpracy.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Do Azerbejdżanu przyjechało 30 dzieci z obwodu dniepropetrowskiego oraz miasta Bojarka w obwodzie kijowskim. Czeka je wypoczynek, rekonwalescencja i wsparcie psychologiczne. Wśród uczestników wyjazdu są dzieci ukraińskich żołnierzy, w tym tych, którzy przebywają w rosyjskiej niewoli lub odnieśli rany.

Azerbejdżan wysłał do Ukrainy nową partię sprzętu energetycznego służącego do odbudowy i utrzymania sieci energetycznych przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Ładunek, przewożony przez 10 ciężarówek, zawiera potężne transformatory, 186 kilometrów kabli elektrycznych oraz inne urządzenia niezbędne do zapewnienia przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej po rosyjskich ostrzałach.

Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Azerbejdżanu Dżejhunem Bajramowem, który po raz pierwszy od początku pełnej inwazji Rosji odwiedził Ukrainę. Podczas spotkania strony omówiły rosyjskie ataki, sytuację na Morzu Czarnym, współpracę w zakresie obronności i gospodarki, a także pomoc Azerbejdżanu dla Ukrainy.

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