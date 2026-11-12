Зеленський обговорив з Алієвим виробництво дронів та допомогу українській енергетиці

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим під час саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.

Сторони обговорили розширення співпраці в межах Drone Deal — програми виробництва та постачання безпілотників. Україна вже має відповідні контракти та планує збільшувати обсяги замовлень.

Окрему увагу приділили наслідкам російських атак на енергетику й транспортну інфраструктуру. Зеленський звернувся до Азербайджану з проханням про додаткову підтримку критичних об’єктів напередодні зими.

Також президент подякував азербайджанським компаніям, які продовжують працювати в Україні попри обстріли. Команди обох країн отримали доручення опрацювати подальші кроки співпраці.

Джерело: Володимир Зеленський

До Азербайджану приїхали 30 дітей із Дніпропетровщини та міста Боярка Київської області. На них чекають відпочинок, оздоровлення та психологічна підтримка. Серед учасників поїздки — діти українських військовослужбовців, зокрема тих, хто перебуває в російському полоні або дістав поранення.

Азербайджан направив в Україну нову партію енергетичного обладнання для відновлення та підтримки електромереж напередодні опалювального сезону. Вантаж, який транспортують 10 великовантажних автомобілів, містить потужні трансформатори, 186 кілометрів електричних кабелів та інше устаткування, необхідне для забезпечення передачі та розподілу електроенергії після російських обстрілів.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим, який уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відвідав Україну. Під час зустрічі сторони обговорили російські удари, ситуацію в Чорному морі, оборонну та економічну співпрацю, а також допомогу Азербайджану Україні.

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