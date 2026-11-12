Зеленский обсудил с Алиевым производство дронов и помощь украинской энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в рамках Drone Deal — программы по производству и поставке беспилотников. Украина уже имеет соответствующие контракты и планирует увеличивать объемы заказов.

Особое внимание было уделено последствиям российских атак на энергетику и транспортную инфраструктуру. Зеленский обратился к Азербайджану с просьбой об дополнительной поддержке критически важных объектов в преддверии зимы.

Также президент поблагодарил азербайджанские компании, которые продолжают работать в Украине, несмотря на обстрелы. Команды обеих стран получили поручение проработать дальнейшие шаги по сотрудничеству.

Источник: Владимир Зеленский

В Азербайджан приехали 30 детей из Днепропетровской области и города Боярка Киевской области. Их ждут отдых, оздоровление и психологическая поддержка. Среди участников поездки — дети украинских военнослужащих, в частности тех, кто находится в российском плену или получил ранения.

Азербайджан направил в Украину новую партию энергетического оборудования для восстановления и поддержания электросетей в преддверии отопительного сезона. Груз, который транспортируют 10 большегрузных автомобилей, содержит мощные трансформаторы, 186 километров электрических кабелей и другое оборудование, необходимое для обеспечения передачи и распределения электроэнергии после российских обстрелов.

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который впервые с начала полномасштабного вторжения России посетил Украину. В ходе встречи стороны обсудили российские удары, ситуацию в Чёрном море, сотрудничество в области обороны и экономики, а также помощь Азербайджана Украине.

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