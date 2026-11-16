欧盟对俄罗斯的炼油厂、银行以及支付服务商YuMoney实施了制裁

欧盟于11月16日通过的新一轮制裁名单中，纳入了俄罗斯最大的几家炼油企业，包括莫斯科、鄂木斯克、萨拉托夫、哈巴罗夫斯克和伊尔斯克炼油厂，以及石油行业的其他多家公司。

制裁还涉及支付服务“YuMoney”以及40多家俄罗斯银行和信贷机构。

瓦伦蒂娜·马特维延科之子谢尔盖、Wildberries创始人塔季扬娜·金以及Leta Capital创始人亚历山大·查查瓦均被列入制裁名单。与此同时，Wildberries和Ozon这两个电商平台本身并未被列入名单。

来源：《欧盟杂志》

此前有报道称，欧盟正在制定新一轮针对俄罗斯的制裁方案，计划于2026年11月在所有成员国达成一致后通过。 受限制的实体中，以俄罗斯地区性银行和炼油厂为主，此外还包括来自中国和阿拉伯联合酋长国的外国公司，这些公司曾协助绕过先前的制裁壁垒。 与此同时，欧盟计划大幅扩大针对俄罗斯企业的出口限制。

该一揽子措施将于11月16日的欧盟外长理事会会议上获得最终批准，制裁范围还将涵盖协助“影子船队”运作的公司。

英国成为首个将制裁范围扩大至俄罗斯所有十大石油生产公司的国家。 伦敦于周四在都柏林举行的欧洲政治共同体峰会上宣布了这一新制裁方案，其中包括“斯拉夫石油”公司、 “罗斯石油”旗下的“沃斯托克石油”项目、大型煤炭企业，以及运输俄罗斯石油和液化天然气的所谓“影子船队”船舶。

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