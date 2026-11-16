UE nałożyło sankcje na rosyjskie rafinerie, banki oraz serwis płatniczy YooMoney

Na nową listę sankcyjną Unii Europejskiej, przyjętą 16 listopada, wpisano największe rosyjskie rafinerie, w szczególności rafinerie w Moskwie, Omsku, Saratowie, Chabarowie i Ilsku, a także szereg innych przedsiębiorstw z branży naftowej.

Ograniczenia objęły również serwis płatniczy „YuMoney” oraz ponad 40 rosyjskich banków i instytucji kredytowych.

Sankcjami objęto syna Walentyny Matwijenko, Siergieja, założycielkę Wildberries Tatianę Kim oraz założyciela Leta Capital Aleksandra Czaczawę. Jednocześnie same platformy handlowe Wildberries i Ozon nie zostały umieszczone na liście.

Źródło: Dziennik Unii Europejskiej

Wcześniej informowano, że Unia Europejska opracowuje kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, którego przyjęcie planowane jest na listopad 2026 roku po uzgodnieniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii. Wśród podmiotów, które zostaną objęte ograniczeniami, przeważają rosyjskie banki regionalne i rafinerie ropy naftowej, a także zagraniczne firmy z Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które ułatwiają omijanie wcześniejszych barier. Równolegle UE planuje znacznie rozszerzyć ograniczenia eksportowe dotyczące rosyjskich przedsiębiorstw.

Ostateczne zatwierdzenie pakietu nastąpi na posiedzeniu Rady UE ds. Zagranicznych 16 listopada, a ograniczenia obejmą również przedsiębiorstwa wspierające działalność floty szarej.

Wielka Brytania stała się pierwszym krajem, który rozszerzył sankcje na wszystkie dziesięć największych rosyjskich koncernów naftowych. W skład nowego pakietu, o którym Londyn ogłosił w czwartek w kontekście szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie, weszły: spółka „Slavneft”, projekt „Wostok Oil” należący do „Rosnieftu”, duże przedsiębiorstwa węglowe, a także statki tzw. „floty cieniowej”, transportujące rosyjską ropę i skroplony gaz ziemny.

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