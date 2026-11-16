ЕС ввел санкции против российских НПЗ, банков и платежного сервиса ЮMoney

В новый санкционный список Евросоюза, принятый 16 ноября, включены крупнейшие российские нефтеперерабатывающие предприятия, в частности Московский, Омский, Саратовский, Хабаровский и Ильский НПЗ, а также ряд других компаний нефтяной отрасли.

Ограничения также коснулись платежного сервиса «ЮMoney» и более 40 российских банков и кредитных организаций.

Под санкции попали сын Валентины Матвиенко Сергей, основательница Wildberries Татьяна Ким и основатель Leta Capital Александр Чачава. При этом сами маркетплейсы Wildberries и Ozon в список не включили.

Источник: Журнал Европейского Союза

Ранее сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает очередной пакет санкций против России, принятие которого планируется в ноябре 2026 года после согласования со всеми странами-членами блока. Среди субъектов, которые попадут под ограничения, преобладают российские региональные банки и нефтеперерабатывающие заводы, а также иностранные компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые способствуют обходу предыдущих барьеров. Параллельно ЕС планирует существенно расширить экспортные ограничения в отношении российских предприятий.

Окончательное утверждение пакета состоится на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября, а ограничения также коснутся компаний, способствующих работе теневого флота.

Великобритания стала первой страной, которая распространила санкционные ограничения на все десять крупнейших нефтедобывающих компаний России. В новый пакет, о котором Лондон объявил в четверг на фоне саммита Европейского политического сообщества в Дублине, вошла компания «Славнефть», проект «Восток Ойл» компании «Роснефть», крупные угольные предприятия, а также суда так называемого «теневого флота», транспортирующие российскую нефть и сжиженный природный газ.

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