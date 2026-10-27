乌克兰执法部门已向“东方”营的创始人发出嫌疑通知。据检察机关称，他曾对一名马里乌波尔平民实施酷刑，并下令将其枪决。

2022年5月，在马里乌波尔被占领期间，俄罗斯军人在一处路障处拦截了一名骑自行车经过的当地居民。

“该男子被带到军事指挥部，并被逼供承认参与‘乌克兰民族主义’活动，”通报中写道。

据调查显示，现年53岁的“东方”营创始人将手枪抵在该平民额头上并威胁要杀死他，强迫他自称是“亚速营”的战士。

“当该男子用乌克兰语拒绝后，武装分子头目将其殴打并下令处决。俄军已将受害者逼至墙边，但该团指挥部的代表阻止了这一命令的执行，”检察院指出。

该部门进一步说明，此后该男子被移交给了所谓的“顿涅茨克人民共和国内务部”，目前受害人身在乌克兰。

“在马里乌波尔被占领后，该嫌疑人被俄罗斯总统任命为被占领的顿涅茨克州俄罗斯国民卫队管理局副局长，并授予警察少将军衔，”通报中进一步说明。

在顿涅茨克州检察院的程序指导下，已对其缺席通知了涉嫌虐待平民的指控（乌克兰刑法第438条第1款）。

该嫌疑人已被乌克兰国家安全与国防委员会列入制裁名单，目前正在通缉中。

总检察长办公室在Telegram频道上发布了这一消息。

在俄罗斯，一名曾虐待乌克兰战俘的占领军士兵被炸死。

此前，在被占领的顿涅茨克，俄罗斯第25综合军参谋部负责人之一维克多·巴森科在针对俄军指挥所的打击中丧生。他曾担任俄军集团军后勤保障参谋长。

此前，通过OSINT监测，已确认了2025年9月8日顿涅茨克指挥所遭袭时被击毙的俄罗斯军官身份。

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