Украинские правоохранители сообщили о предъявлении подозрения основателю батальона «Восток». По данным прокуратуры, он подверг пыткам мирного жителя Мариуполя и отдал приказ о его расстреле.

В мае 2022 года во время оккупации Мариуполя российские военные задержали на блокпосту местного жителя, который ехал на велосипеде.

«Мужчину доставили в военный штаб и начали требовать признания в причастности к «украинскому национализму», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 53-летний основатель батальона «Восток» приставил гражданскому пистолет ко лбу и угрожал убийством, требуя назвать себя бойцом «Азова».

«Когда мужчина на украинском языке отказался, главарь боевиков избил его и приказал расстрелять. Российские военные уже поставили пострадавшего к стене, однако выполнение приказа остановил представитель командования полка», — отмечают в прокуратуре.

В ведомстве уточняют, что впоследствии мужчину передали так называемому «МДБ ДНР», а сейчас пострадавший находится в Украине.

«После захвата Мариуполя подозреваемый получил от президента РФ должность заместителя начальника управления Росгвардии в оккупированной Донецкой области и звание генерал-майора полиции», – уточняется в сообщении.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры ему заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Подозреваемый находится под санкциями СНБО. Он в розыске.

Об этом в Telegram-канале сообщает Офис генпрокурора.

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Ранее благодаря OSINT-мониторингу удалось установить личности российских офицеров, которые были ликвидированы во время удара по командному пункту в Донецке 8 сентября 2025 года.

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