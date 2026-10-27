Ukraińskie organy ścigania postawiły zarzuty założycielowi batalionu „Wostok”. Według prokuratury torturował on cywilnego mieszkańca Mariupola i wydał rozkaz jego rozstrzelania.

W maju 2022 roku, podczas okupacji Mariupola, rosyjscy żołnierze zatrzymali na posterunku kontrolnym lokalnego mieszkańca, który jechał na rowerze.

„Mężczyznę przewieziono do sztabu wojskowego i zaczęto wymuszać na nim przyznanie się do udziału w „ukraińskim nacjonalizmie” – czytamy w komunikacie.

Według danych śledztwa 53-letni założyciel batalionu „Wostok” przyłożył cywilowi pistolet do czoła i groził śmiercią, żądając, by ten przedstawił się jako bojownik „Azowa”.

„Kiedy mężczyzna odmówił w języku ukraińskim, przywódca bojowników pobił go i nakazał rozstrzelać. Rosyjscy żołnierze ustawili już poszkodowanego pod ścianą, jednak wykonanie rozkazu powstrzymał przedstawiciel dowództwa pułku” – zaznaczają w prokuraturze.

W prokuraturze doprecyzowano, że później mężczyznę przekazano tzw. „MDB DNR”, a obecnie ofiara przebywa na Ukrainie.

„Po zajęciu Mariupola podejrzany otrzymał od prezydenta RF stanowisko zastępcy szefa zarządu Rosgwardii na okupowanym terytorium Doniecka oraz stopień generała majora policji” – wyjaśniono w komunikacie.

Pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Doniecku poinformowano go zaocznie o podejrzeniu o brutalne traktowanie ludności cywilnej (cz. 1 art. 438 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Podejrzany podlega sankcjom Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest poszukiwany.

Informację tę podał na kanale Telegram Biuro Prokuratora Generalnego.

W Rosji zginął okupant, który torturował ukraińskich jeńców.

Wcześniej w okupowanym Doniecku w wyniku uderzenia na punkt dowodzenia rosyjskich wojsk zginął Wiktor Basenko — jeden z dowódców sztabu 25. Armii Ogólnowojskowej Rosji. Pełnił on funkcję szefa sztabu ds. zaopatrzenia materialno-technicznego rosyjskiego ugrupowania.

Wcześniej dzięki monitorowaniu OSINT udało się ustalić tożsamość rosyjskich oficerów, którzy zginęli podczas uderzenia na punkt dowodzenia w Doniecku 8 września 2025 roku.

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