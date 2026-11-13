在全面战争期间让经验丰富的军人退役，可能会大幅削弱乌克兰军队的战斗力。乌克兰武装部队空降突击部队司令奥列格·阿波斯托尔在与记者会面时指出了这一点。

乌克兰武装部队空降突击部队指挥官奥列格·阿波斯托尔在会见记者时表示。

“试想一下，对乌克兰武装部队而言，让这批训练有素的官兵复员意味着什么。 主要问题在于，很难迅速用训练有素的新兵来替代那些在军队中承担关键职能的资深军人，而这些新兵的训练水平必须与资深军人相当，”阿波斯托尔指出。

据他介绍，军队不仅需要步兵和无人机操作员，还需炮兵、维修人员、后勤保障人员及其他受过专业训练的专家。

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说明指挥官表示，他理解那些在战场上奋战多年的军人所经历的疲惫。

“我从2014年起也一直在战场上。我理解这一点。但同样，我也明白现在正处于战争状态。我们正在保卫自己的土地和祖国。每位公民都应意识到这一点，”阿波斯托尔说道。

据乌克兰通讯社报道，空降兵司令强调，在战争条件下，军队目前尚不具备大规模遣散受过训练的战士所需的人力资源。

此前，维尼斯拉夫斯基就科雷茨基关于军人复员的言论发表了评论。

在此之前，总理谢尔盖·科雷茨基表示，政府将重新审视确定“关键企业”的标准，即使对于能源和国防工业，100%的动员豁免也不再是自动适用的。

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基表示，允许企业100%保留员工免于动员的做法，为滥用职权创造了条件。

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