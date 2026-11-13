Командувач ДШВ пояснив, чому демобілізація під час війни може послабити ЗСУ

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Звільнення досвідчених військовослужбовців зі служби під час повномасштабної війни може суттєво знизити боєздатність української армії. На це звернув увагу командувач Десантно-штурмових військ.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

«Уявіть, що таке для ЗСУ демобілізувати цей навчений особовий склад. Головна проблема полягає в складності швидко замінити досвідчених військовослужбовців, які виконують критично важливі функції в армії на новобранців, які би були так само навчені, як досвідчені військовослужбовці», — зазначив Апостол.

За його словами, армія потребує не лише піхотинців та операторів безпілотних систем, але й артилеристів, ремонтників, спеціалістів із забезпечення та інших підготовлених фахівців.

Командувач зауважив, що розуміє втому військовослужбовців, які роками перебувають на війні.

«Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Але ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати», — сказав Апостол.

Командувач ДШВ наголосив, що в умовах війни армія поки не має достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення підготовлених бійців, передає Укрінформ.

Раніше Веніславський прокоментував слова Корецького про демобілізацію військових.

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