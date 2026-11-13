Командувач ДШВ пояснив, чому демобілізація під час війни може послабити ЗСУ
Звільнення досвідчених військовослужбовців зі служби під час повномасштабної війни може суттєво знизити боєздатність української армії. На це звернув увагу командувач Десантно-штурмових військ.
Про це під час зустрічі з журналістами заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.
«Уявіть, що таке для ЗСУ демобілізувати цей навчений особовий склад. Головна проблема полягає в складності швидко замінити досвідчених військовослужбовців, які виконують критично важливі функції в армії на новобранців, які би були так само навчені, як досвідчені військовослужбовці», — зазначив Апостол.
За його словами, армія потребує не лише піхотинців та операторів безпілотних систем, але й артилеристів, ремонтників, спеціалістів із забезпечення та інших підготовлених фахівців.
Командувач зауважив, що розуміє втому військовослужбовців, які роками перебувають на війні.
«Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Але ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати», — сказав Апостол.
Командувач ДШВ наголосив, що в умовах війни армія поки не має достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення підготовлених бійців, передає Укрінформ.
Раніше Веніславський прокоментував слова Корецького про демобілізацію військових.
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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що можливість бронювати від мобілізації 100% працівників створює умови для зловживань.