Командующий ДШВ объяснил, почему демобилизация во время войны может ослабить ВСУ

Увольнение опытных военнослужащих со службы в условиях полномасштабной войны может существенно снизить боеспособность украинской армии. На это обратил внимание командующий Десантно-штурмовыми войсками.

Об этом во время встречи с журналистами заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

«Представьте, что значит для ВСУ демобилизовать этот обученный личный состав. Главная проблема заключается в том, что сложно быстро заменить опытных военнослужащих, выполняющих критически важные функции в армии, на новобранцев, которые были бы так же обучены, как и опытные военнослужащие», — отметил Апостол.

По его словам, армии нужны не только пехотинцы и операторы беспилотных систем, но и артиллеристы, ремонтники, специалисты по обеспечению и другие подготовленные специалисты.

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Командующий отметил, что понимает усталость военнослужащих, которые годами находятся на войне.

«Я тоже с 2014 года на войне. Я понимаю это. Но так же я понимаю, что сейчас война. Но мы защищаем свою землю и свою страну. Каждый гражданин должен это осознавать», — сказал Апостол.

Командующий ДШВ подчеркнул, что в условиях войны армия пока не располагает достаточным кадровым ресурсом для масштабного увольнения подготовленных бойцов, передает Укринформ.

Ранее Вениславский прокомментировал слова Корецкого о демобилизации военных.

До этого премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство пересмотрит критерии определения критически важных предприятий, а 100-процентная бронь больше не будет автоматической даже для энергетики и оборонной промышленности.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что возможность бронировать от мобилизации 100% работников создает условия для злоупотреблений.

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