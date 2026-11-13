Zwolnienie doświadczonych żołnierzy ze służby w czasie wojny na pełną skalę może znacznie obniżyć zdolność bojową armii ukraińskiej. Zwrócił na to uwagę dowódca Sił Desantowo-Szturmowych.

O tym podczas spotkania z dziennikarzami powiedział dowódca Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy Oleg Apostol.

„Wyobraźcie sobie, co oznacza dla Sił Zbrojnych Ukrainy demobilizacja tego wyszkolonego personelu. Główny problem polega na tym, jak trudno jest szybko zastąpić doświadczonych żołnierzy, którzy pełnią kluczowe funkcje w armii, rekrutami, którzy byliby tak samo wyszkoleni jak doświadczeni żołnierze” – zaznaczył Apostol.

Według niego armia potrzebuje nie tylko żołnierzy piechoty i operatorów systemów bezzałogowych, ale także artylerzystów, mechaników, specjalistów ds. zaopatrzenia i innych wykwalifikowanych fachowców.

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Obrony Dowódca zaznaczył, że rozumie zmęczenie żołnierzy, którzy od lat przebywają na wojnie.

„Ja również jestem na wojnie od 2014 roku. Rozumiem to. Ale rozumiem również, że obecnie trwa wojna. Bronimy jednak naszej ziemi i naszego kraju. Każdy obywatel powinien mieć tego świadomość” — powiedział Apostol.

Dowódca Sił Powietrznych podkreślił, że w warunkach wojny armia nie dysponuje na razie wystarczającymi zasobami kadrowymi, aby przeprowadzić zakrojone na szeroką skalę zwolnienia wyszkolonych żołnierzy, podaje Ukrinform.

Wcześniej Venislavski skomentował wypowiedź Koreckiego na temat demobilizacji żołnierzy.

Wcześniej premier Serhij Korecki oświadczył, że rząd zrewiduje kryteria określania przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu, a 100-procentowe wyłączenie z mobilizacji nie będzie już automatyczne nawet w przypadku energetyki i przemysłu obronnego.

Premier Ukrainy Serhij Korecki stwierdził, że możliwość wyłączenia 100% pracowników z mobilizacji stwarza warunki do nadużyć.

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