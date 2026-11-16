俄罗斯正准备对乌克兰发动新一轮大规模打击——空军

在过去的几天里，乌克兰接收到多方信号，表明俄罗斯正在筹备新一轮大规模袭击。俄罗斯恐怖主义部队的潜在目标可能再次是能源设施和关键基础设施。

乌克兰武装部队空军司令部发言人尤里·伊格纳特于11月16日在电视节目中发表了

上述声明。

据伊格纳特称，俄罗斯的战略轰炸机可在半天内飞抵俄罗斯欧洲部分，敌人可能会从那里筹备下一次打击。

他指出，关于准备发动新一轮袭击的情报已持续数日。因此，此类消息对乌克兰军方而言并不意外。

伊格纳特强调，俄罗斯并未放弃打击乌克兰能源设施和关键基础设施的意图。因此，乌克兰国防军正在为可能的袭击做准备。

与此同时，乌克兰期待合作伙伴能加大军事援助力度。具体而言，包括高射炮和战机的弹药，以及短程和中程导弹。

需要指出的是，11月16日夜间，俄军曾出动158架攻击型无人机袭击乌克兰，其中包括77架Shahed型喷气式无人机。 截至上午8时，乌克兰防空部队已击落或压制131个敌方目标。

乌克兰情报部门发现俄军正在筹备新一轮大规模袭击，因此，在即将举行的拉姆施泰因机制会议上，加强防空将成为乌克兰的首要议题。

泽连斯基阐述了俄罗斯针对乌克兰部分地区能源设施实施定点打击的战术。俄罗斯采用集中攻击战术，选择乌克兰的特定地区作为目标，并在数日内对其能源基础设施进行连续打击。