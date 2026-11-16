Россия готовит новый массированный удар по Украине — Военно-воздушные силы

В течение последних нескольких дней Украина получает сигналы о подготовке России к очередной массированной атаке. Вероятными целями российских террористических войск могут вновь стать объекты энергетики и критической инфраструктуры.



Об этом 16 ноября заявил в эфире телеканала пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

По словам Игната, российские стратегические бомбардировщики могут за полсуток перелететь на европейскую часть России, откуда враг может готовить следующий удар.

Он отметил, что информация о подготовке новой атаки поступает уже несколько дней. Поэтому такие сообщения не являются неожиданными для украинских военных.

Игнат подчеркнул, что Россия не отказалась от намерений наносить удары по энергетическим объектам и критической инфраструктуре Украины. Поэтому Силы обороны готовятся к возможной атаке.

В то же время Украина рассчитывает на усиление военной помощи со стороны партнеров. В частности, речь идет о боеприпасах для зенитных орудий и самолетов, а также о ракетах малого и среднего радиуса действия.

Напомним, что в ночь на 16 ноября российские войска атаковали Украину 158 ударными беспилотниками, в том числе 77 реактивными дронами типа Shahed. По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 131 вражескую цель.

Украинская разведка зафиксировала подготовку российских войск к новым массированным атакам, в связи с чем ключевым приоритетом Украины на ближайшей встрече в формате «Рамштайн» станет усиление противовоздушной обороны.

Зеленский рассказал о тактике прицельных ударов РФ по энергетике отдельных регионов. Россия применяет тактику концентрированных атак, выбирая отдельные регионы Украины в качестве цели и в течение нескольких суток нанося удары по их энергетической инфраструктуре.