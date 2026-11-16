Rosja przygotowuje nowy potężny atak na Ukrainę — Siły Powietrzne

W ciągu ostatnich kilku dni Ukraina otrzymuje sygnały o przygotowaniach Rosji do kolejnego zmasowanego ataku. Prawdopodobnymi celami rosyjskich sił terrorystycznych mogą ponownie stać się obiekty energetyczne i infrastruktura krytyczna.



O tym poinformował 16 listopada w telewizji rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

Według Ignata rosyjskie bombowce strategiczne mogą w ciągu pół doby przelecieć do europejskiej części Rosji, skąd wróg może przygotowywać kolejny atak.

Zaznaczył, że informacje o przygotowaniach do nowego ataku napływają już od kilku dni. Dlatego takie doniesienia nie są zaskoczeniem dla ukraińskich wojskowych.

Ignat podkreślił, że Rosja nie zrezygnowała z zamiarów atakowania obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej Ukrainy. Dlatego Siły Obronne przygotowują się na ewentualny atak.

Jednocześnie Ukraina liczy na zwiększenie pomocy wojskowej ze strony partnerów. Chodzi w szczególności o amunicję do dział przeciwlotniczych i samolotów, a także o rakiety o małym i średnim zasięgu.

Przypomnijmy, że w nocy z 15 na 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 158 dronami bojowymi, w tym 77 dronami odrzutowymi typu Shahed. O godz. 08:00 ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 131 wrogich celów.

Ukraiński wywiad odnotował przygotowania rosyjskich wojsk do nowych masowych ataków, w związku z czym kluczowym priorytetem Ukrainy podczas najbliższego spotkania w formacie „Ramstein” będzie wzmocnienie obrony przeciwlotniczej.

Zełenski opowiedział o taktyce precyzyjnych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną poszczególnych regionów. Rosja stosuje taktykę skoncentrowanych ataków, wybierając poszczególne regiony Ukrainy jako cel i przez kilka dni zadając ciosy ich infrastrukturze energetycznej.