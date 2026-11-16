视频：俄军袭击了奥莱纳工厂及第聂伯市的其他企业

11月16日，俄罗斯占领军对第聂伯市发动了袭击。

该市多个区域均记录到弹着点，多家企业发生火灾。两人受伤。

据当地媒体报道，生产葵花籽油的“奥莱纳”工厂可能遭到袭击。现场视频显示，现场浓烟滚滚，火势猛烈。

俄罗斯袭击了第聂伯罗的“奥莱纳”工厂，该企业发生火灾。据地区行政管理局消息，此次袭击造成两人受伤。医护人员正在为他们提供救助。 https://t.co/Rj6puofXY0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 2026年11月16日

目前，地区军事行政当局尚未证实此次袭击的目标正是该企业。袭击的具体后果仍在核实中。

来源：第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政局

乌克兰外交部长安德烈·西比加表示，俄罗斯对第聂伯罗市邦吉（Bunge）农业企业的袭击，是莫斯科针对美国民用企业及美国经济利益所实施的系统性恐怖活动的一部分。 该设施隶属于一家美国农业巨头，以生产“奥莱纳”品牌的葵花籽油而闻名。

在尼古拉耶夫州班杜尔卡村，一架俄罗斯无人机击中了班杜尔卡制油厂。此次袭击导致四座葵花籽油储罐受损，其中一座完全损毁。 泄漏的油污污染了超过3500平方米的土地，但目前尚未发现油污直接流入黑塔什利克河。

在敖德萨州，俄罗斯的袭击还损毁了Kernel公司负责葵花籽油中转的码头。此次袭击导致约2.5万吨成品被毁。

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