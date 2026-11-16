Film: Rosjanie zaatakowali fabrykę Oleina i inne zakłady w Dnieprze

16 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Dniepr.

W różnych dzielnicach miasta odnotowano trafienia, a w zakładach wybuchły pożary. Dwie osoby odniosły obrażenia.

Według doniesień lokalnych mediów celem ataku mogła być fabryka „Olejna”, gdzie produkuje się olej słonecznikowy. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać gęste zadymienie i pożar.

Rosja zaatakowała fabrykę „Olejna” w Dnieprze, w zakładzie wybuchł pożar. Według danych Administracji Obwodowej w wyniku ataku ranne są dwie osoby. Lekarze udzielają im pomocy. https://t.co/Rj6puofXY0 — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 16 listopada 2026

W regionalnej administracji wojskowej nie potwierdzono na razie, że uderzenie dotyczyło właśnie tego zakładu. Skutki ataku są obecnie ustalane.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Dniepropietrowsku

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga oświadczył, że rosyjski atak na przedsiębiorstwo rolnicze Bunge w Dnieprze stanowi część systematycznej kampanii terrorystycznej Moskwy wymierzonej w amerykański biznes cywilny i interesy gospodarcze USA. Obiekt należy do amerykańskiego giganta agrobiznesowego i jest znany z produkcji oleju słonecznikowego pod marką „Oleina”.

W miejscowości Bandurka w obwodzie mykolaivskim rosyjski dron uderzył w zakład ekstrakcji oleju w Bandurce. W wyniku ataku uszkodzono cztery zbiorniki z olejem słonecznikowym, z których jeden został całkowicie zniszczony. Wyciek zanieczyścił ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych terenu, jednak jak dotąd nie odnotowano bezpośredniego przedostania się oleju do rzeki Czarny Taszlik.

W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie odeskim uszkodzony został terminal firmy Kernel, zajmujący się przeładunkiem oleju słonecznikowego. W wyniku uderzenia zniszczono około 25 tysięcy ton gotowego produktu.

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