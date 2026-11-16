Видео: Россияне атаковали завод «Олейна» и другие предприятия Днепра

16 ноября российские оккупанты нанесли удар по Днепру.

В разных районах города зафиксированы попадания, на предприятиях вспыхнули пожары. Двое человек получили ранения.

По сообщениям местных СМИ, под удар мог попасть завод «Олейна», где производят подсолнечное масло. На видео с места событий видно сильное задымление и пожар.

Россия атаковала завод «Олейна» в Днепре, на предприятии вспыхнул пожар. По данным ОВА, в результате атаки ранены два человека. Медики оказывают им помощь. https://t.co/Rj6puofXY0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 16 ноября 2026

В областной военной администрации пока не подтвердили, что удар был нанесен именно по этому предприятию. Последствия атаки уточняются.

Источник: Днепропетровская ОВА

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский удар по агропредприятию Bunge в Днепре является частью системной террористической кампании Москвы против гражданского американского бизнеса и экономических интересов США. Объект принадлежит американскому агробизнес-гиганту и известен производством подсолнечного масла под брендом «Олейна».

В селе Бандурка в Николаевской области российский беспилотник поразил Бандурский маслоэкстракционный завод. В результате удара повреждены четыре резервуара с подсолнечным маслом, один из них полностью разрушен. Разлив загрязнил более 3,5 тысячи квадратных метров земли, однако прямого попадания масла в реку Черный Ташлык пока не зафиксировано.

В результате российской атаки в Одесской области был поврежден терминал компании Kernel, занимающейся перевалкой подсолнечного масла. В результате удара уничтожено около 25 тысяч тонн готовой продукции.

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