欧盟机构eu-LISA起诉IBM、Atos和Leonardo——Channel NewsAsia

据英国《金融时报》报道，欧盟机构eu-LISA已起诉IBM、法国IT集团Atos以及意大利国防承包商Leonardo，原因是出入境系统（EES）的开发一再延误。Channel NewsAsia援引内部通信报道了此事。

因延误提起诉讼

eu-LISA负责欧盟大型IT系统的运营管理。路透社未能立即独立核实英国《金融时报》的报道。IBM、Leonardo、Atos和eu-LISA未回应路透社在工作时间以外发出的置评请求。

2019年，该机构与一个包括IBM Belgium、Atos Belgium和Leonardo在内的财团签订了一份为期六年的合同，用于部署和维护EES中央系统。

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关于EES系统已知的信息

电子出入境系统记录来自欧盟以外国家的公民在该集团外部边境的入境和离境情况。该系统在29个申根区国家运行，旨在发现签证逾期滞留、打击身份欺诈和非法移民。

eu-LISA向英国《金融时报》表示，司法程序不会影响EES的运行。该机构称，争议涉及系统开发阶段交付延误，而非当前运营。

在英国《金融时报》看到的一封2021年10月的信中，Atos Belgium和IBM Belgium对该机构实施罚款的原则及其计算方式提出异议。两家公司表示，延误是由外部因素造成的，包括新冠疫情。2022年2月，这三家公司还反对eu-LISA设定的新期限。

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