以色列反对派领导人亚伊尔·拉皮德在特拉维夫赖希曼大学举行的一场国际反恐会议上表示，以色列在国际舞台上正变得愈发孤立。他将这一过程与哈马斯、卡塔尔和伊朗多年来的努力联系起来，称这些努力旨在切断该国与国际社会的联系。

孤立迹象

据Anadolu Agency报道，拉皮德表示，如今是世界本身正在远离以色列。他列举的迹象包括在海牙签发的逮捕令、荷兰机场对以色列人行李的检查、爱尔兰围绕足球的争议、对欧洲歌唱大赛的抵制，以及以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在联合国大会发表讲话期间代表离席。

拉皮德认为，这些现象并非偶然出现，而是持续多年的努力所追求的目标。

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批评内塔尼亚胡政府

曾领导以色列政府的拉皮德多次批评内塔尼亚胡内阁处理国际关系的方式。内塔尼亚胡涉及三起重大案件，面临受贿、欺诈和背信罪指控。国际刑事法院还于2024年就加沙地带战争罪和危害人类罪案件对他签发了逮捕令。

根据报道援引的数据，自2023年10月以来，加沙地带已有超过7.4万名巴勒斯坦人死亡，超过17.5万人受伤。自2025年10月10日停火开始以来，至少1467人死亡，另有5161人受伤。

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