Lider izraelskiej opozycji Jair Lapid oświadczył podczas międzynarodowej konferencji poświęconej przeciwdziałaniu terroryzmowi na Uniwersytecie Reichmana w Tel Awiwie, że Izrael coraz bardziej izoluje się na arenie międzynarodowej. Powiązał ten proces z trwającymi od lat wysiłkami Hamasu, Kataru i Iranu, które — jak powiedział — miały na celu zerwanie więzi kraju ze społecznością międzynarodową.

Oznaki izolacji

Jak informuje Anadolu Agency, Lapid powiedział, że teraz sam świat oddala się od Izraela. Wśród oznak wymienił nakazy aresztowania wydane w Hadze, kontrole bagażu Izraelczyków na lotniskach w Holandii, spory wokół piłki nożnej w Irlandii, bojkoty Eurowizji oraz opuszczanie sali przez przedstawicieli podczas wystąpienia premiera Binjamina Netanjahu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Zdaniem Lapida zjawiska te nie pojawiły się przypadkowo, lecz były celem działań trwających przez lata.

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Krytyka rządu Netanjahu

Lapid, który wcześniej stał na czele rządu Izraela, wielokrotnie krytykował gabinet Netanjahu za prowadzenie relacji międzynarodowych. Netanjahu jest objęty trzema poważnymi sprawami dotyczącymi zarzutów łapówkarstwa, oszustwa i nadużycia zaufania. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał również w 2024 roku nakazy jego aresztowania w sprawie dotyczącej zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy.

Według danych przytoczonych w materiale od października 2023 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 74 tysiące Palestyńczyków, a ponad 175 tysięcy zostało rannych. Od rozpoczęcia zawieszenia broni 10 października 2025 roku zginęło co najmniej 1467 osób, a kolejne 5161 zostało rannych.

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