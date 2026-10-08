Лидер оппозиции Лапид заявил об изоляции Израиля — Anadolu Agency
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид во время международной конференции по противодействию терроризму в Университете Райхмана в Тель-Авиве заявил, что Израиль всё больше изолируется на международной арене. Он связал этот процесс с многолетними усилиями ХАМАС, Катара и Ирана, направленными, по его словам, на разрыв связей страны с мировым сообществом.
Признаки изоляции
Как сообщает Anadolu Agency, Лапид заявил, что теперь сам мир отдаляется от Израиля. Среди признаков он назвал ордера на арест, выданные в Гааге, проверки багажа израильтян в аэропортах Нидерландов, споры вокруг футбола в Ирландии, бойкоты «Евровидения» и выход представителей из зала во время выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН.
По мнению Лапида, эти явления возникли не случайно, а были целью усилий, продолжавшихся годами.
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Критика правительства Нетаньяху
Лапид, ранее возглавлявший правительство Израиля, неоднократно критиковал кабинет Нетаньяху за ведение международных отношений. Нетаньяху фигурирует в трёх крупных делах по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Международный уголовный суд также выдал в 2024 году ордера на его арест по делу о военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа.
Согласно приведённым в материале данным, с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 74 тысяч палестинцев, более 175 тысяч получили ранения. После начала перемирия 10 октября 2025 года погибли по меньшей мере 1467 человек, ещё 5161 были ранены.