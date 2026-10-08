波兰卢布林上诉法院将前军人帕维乌·K.的监禁刑期从三年半增加至五年半。据RMF24报道，他因宣称愿意与侵略国俄罗斯的情报机构合作，以及非法持有武器和弹药而被定罪。

检方对先前判决提出上诉

检方要求判处帕维乌·K.七年六个月监禁。一审法院此前对其判处三年半的合并刑期，但上诉法院认定，就宣称愿意与俄罗斯情报机构合作这一行为判处三年刑期明显过轻。

法官阿图尔·阿赫雷莫维奇指出，一审法院考虑了案件的重要情况，但未充分权衡刑罚的一般预防作用。他表示，在本案情形下，不能宽容地评价与外国情报机构合作的提议。

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收集关于热舒夫-亚西翁卡机场的数据

根据调查，2022年12月至2024年3月期间，该男子通过电子邮件和网络即时通讯工具与俄罗斯联邦公民联系，其中包括直接参与对乌克兰战争的俄罗斯军队军官。他据称表示愿意加入军事情报机构。

调查人员认为，他的任务包括收集和传递有关热舒夫-亚西翁卡机场安保的信息。根据调查说法，这些信息可能被俄罗斯情报机构用于策划对乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的可能暗杀行动。

帕维乌·K.于2024年4月在卢布林省被波兰国内安全局人员拘留。在其住所等地点发现了弹药。在法庭上，除承认发现弹药外，他未承认相关指控。该判决为终审判决。

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